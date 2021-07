Ben 19 centisti al Ferraris-Brunelleschi di Empoli, applausi per loro

Giunge al termine anche l'avventura scolastica degli studenti del Ferraris-Brunelleschi. L'istituto di via Sanzio ha reso noti i nomi degli studenti che hanno sostenuto quest'anno l'esame di stato. Tante classi presenti, dai corsi serali agli indirizzi Elettrotecnica, Moda, Informatica, Costruzioni, Chimica e biotecnologie. E tanti anche i centisti, in maggioranza di sesso maschile. Anche a loro gli auguri di una buona fortuna nel cammino verso il mondo universitario o del lavoro, così come a tutti quanti hanno superato lo scoglio della maturità nell'anno della pandemia e della didattica a distanza.

5 AB INF

Vittorio Castellacci

Gabriele Gallina

Anita Piccini

5 A CH

Francesco Paolo Alfieri

Federico Faraoni

5 B

Martina Baglioni

Giorgio Continanza

Mario Guarino

Victor Olaru

Lorenzo Salvestrini

5 BCL

Chiara Palamidessi

5 BEL

Claudio Luari

Alessio Lupi

Enrico Mazzanti

5 C MODA

Bianca Coli

Aurora Maltinti

5 C INF

Pietro Cinelli

Lorenzo Ulivelli

5 D INF

Marco Barbaccia