È in corso a Montelupo Fiorentino una perdita di gas. Sul posto stanno intervenendo i tecnici di Toscana Energia e i vigili del fuoco di Empoli in assistenza.

Da quanto si apprende la fuga, che si trova in via Baccio da Montelupo, sarebbe stata rinvenuta durante una perlustrazione di controllo da parte dei tecnici, che adesso sono al lavoro per localizzarla ed interromperla.

Non sono registrate situazioni di pericolo per i residenti dell'area.