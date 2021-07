Guasto sulla rete elettrica, lavori Enel a Viareggio

E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, informa che poco dopo la mezzanotte nel territorio comunale di Viareggio, lungo la linea elettrica interrata nella passeggiata di viale Manin, con particolare riferimento al tratto compreso tra le cabine denominate “Bagno Colombo” e “Modena”, si è verificato un disservizio causa di un danneggiamento (per probabile guasto accidentale tecnico, in corso di verifica) su due punti del cavo sotterraneo, che ha coinvolto alcuni gruppi di clienti tra viale Manin e viale Regina Margherita.

Le squadre operative di E-Distribuzione, coadiuvate dal Centro Operativo che ha ripristinato immediatamente elettricità per buona parte delle utenze con manovre in telecomando, sono intervenute sul posto ed hanno installato un cavo attrezzo - ovvero un tratto di linea componibile in esterno in sostituzione del cavo interrato - per ripristinare il servizio elettrico alle altre utenze che erano prive di energia elettrica. Le operazioni sono terminate poco prima dell’alba e gradualmente, entro le ore 7:30, tutti i clienti sono stati rialimentati.

Allo stesso tempo sono già state avviate le operazioni per le riparazioni, attraverso lo scavo e la sostituzione del tratto di rete danneggiato, senza ulteriori disagi per la clientela. Entro la giornata sarà ripristinato il normale schema di rete. E-Distribuzione si scusa per il disagio e ringrazia per la collaborazione l’Amministrazione Comunale di Viareggio.

Fonte: Enel - Ufficio stampa