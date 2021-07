I martedì del Borgo degli Arlecchini si spostano al giovedì

L'amministrazione comunale, assieme ai commercianti de Il Borgo degli Arlecchini, hanno deciso di spostare a giovedì 8 luglio gli eventi previsti per ieri martedì 6 luglio, per la concomitanza con la partita Italia - Spagna.

Quindi domani in centro a Montelupo Fiorentino, oltre ai negozi aperti, i visitatori troveranno alle 21.30 in piazza della Libertà lo spettacolo di danza a cura di MYOSOTYS DANS ACADEMY e dal pomeriggio mercatino in corso Garibaldi, esposizione terracotte in piazza Salvo D'Acquisto, esposizione opere in vetro in corso Garibaldi, 36.

In piazza dell'Unione Europea inoltre a partire dal tardo pomeriggio si terrà un mercato straordinario con gli ambulanti del sabato, promosso in collaborazione con Confesercenti ed Anva.

Si ricordano, infine, gli appuntamenti già in calendario.

Alle ore 18.30 presso il MMAB, in piazza Vittorio Vento, 11 la presentazione del libro "La notte dell'odio" di Alfio Dini e a partire dalle 17.30 in largo Manises i laboratori Archeologia che passione: La preistoria dell’Arte, a cura della Cooperativa Ichnos.

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa