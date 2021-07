La Sebach di Certaldo premiata al Women Value Company Intesa Sanpaolo

Grande soddisfazione per la Sebach di Certaldo.

La Fondazione Marisa Bellisario, infatti, ha assegnato le "Mele d’Oro" della XXXIII edizione del Premio Marisa Bellisario "Donne che fanno la differenza", nato nel 1989 e ispirato alla memoria della prima donna top manager del nostro Paese.

Per il quinto anno, uno speciale riconoscimento è stato conferito a due imprese, una piccola (Sargomma di Torino) e una di medie dimensioni (Quid di Verona), che si sono distinte per le proprie politiche di sviluppo innovative e inclusive, per la capacità di valorizzare il talento femminile e il merito, e per lo sviluppo di soluzioni efficaci di welfare aziendale: è il Premio Women Value Company Intesa Sanpaolo, istituito dalla Fondazione in collaborazione con il Gruppo bancario con l’obiettivo di coinvolgere le imprese in un percorso di empowerment femminile e dare visibilità alle pratiche più virtuose e innovative.

L'azienda certaldese, appunto, è arrivata tra le 100 finaliste.

All’evento, oltre alle vincitrici, parteciperanno le imprese selezionate nella rosa delle finaliste: tutte saranno simbolicamente premiate come esempi di eccellenza per politiche aziendali inclusive.

In particolare, tra le 100 aziende finaliste, oltre alla Sebach, ce ne sono 7 appartenenti al territorio toscano:

LETY SRL (Prato) Produzione e commercio in proprio o per rappresentanza al dettaglio di articoli di abbigliamento-maglieria.

GMG3 SRL (Monsummano Terme) Fornitura energia gas acqua

MAMAN SRL (Firenze) Fabbricazione di oggetti di gioielleria ed oreficeria in metalli preziosi o rivestiti di metalli preziosi. Argento, oro e argento galvanizzato in oro.

A.L.A.bus SRL (Castelfranco Piandiscò – Arezzo) Trasporto pubblico di linea e noleggio autobus con conducente.

Sebach Spa (Certaldo – Firenze) Noleggio wc e soluzioni sanitarie mobili.

Le Muse Artigiane Della Moda (Terranuova Bracciolini – Arezzo) Laboratorio di sartoria

NT FOOD (Altopascio – Lucca) Realtà di riferimento nel mondo del senza glutine e del lattosio, nonché leader delle private label in Italia.

