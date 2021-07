Picchielli (Lega): "Il comune di Empoli apra subito a nuove assunzioni"

Ultimamente nel lavoro consiliare come gruppo Lega abbiamo rilevato lentezza e difficoltà nell'avere il materiale richiesto poiché gli uffici sono a corto di personale e quindi oberati di lavoro. Faccio l'esempio della segreteria generale in cui una persona è andata in pensione mentre un'altra si è trasferita a lavorare nel Comune di Prato. Rimangono solo due impiegate oltre il Segretario generale e quindi la mole di lavoro per questi dipendenti è veramente molto grande".

Questo l'attacco di Andrea Picchielli, Capogruppo Lega Salvini Empoli.

"Il bilancio del Comune di Empoli permette che l'amministrazione faccia uno sforzo a ricercare figure adatte a rimpiazzare il personale che ha lasciato l'ufficio. L'obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall'Art. 1 comma 557 della Legge 296/2006 rispetto al valore medio del triennio 2011/2013 è ampiamente rispettato ed il nostro ente è nella prima fascia assunzionale, dunque non ci sono condizioni ostative per nuove assunzioni".

"Secondo la delibera 15 del 20 gennaio 2021 con cui è stato approvato il Piano triennale del fabbisogno di personale sono previste 24 nuove assunzioni entro il 2023, ma queste anche se sembrano numerose in realtà vanno a coprire solo parzialmente le carenze, anche visti i pensionamenti in arrivo e per un tasso di turnover alto".

"Riconosco - aggiunge - che la pandemia con le numerose limitazioni ai concorsi (solo a maggio è stata sbloccata la possibilità di fare concorsi per più di 30 candidati) e con le normative in continuo cambiamento non ha certo aiutato per indire i concorsi, che sono dispendiosi, ma sono assolutamente necessari".

"Quindi è necessario intervenire subito per cercare nuove figure affinché il personale rimasto non debba fare orari massacranti di lavoro ed affinché il servizio fornito dall'apparato comunale sia all'altezza".

"Invitiamo quindi l'amministrazione comunale ad indire subito concorsi per l'assunzione di nuovo personale, specialmente per gli uffici con più bisogno".

"Inoltre - conclude - suggerisco la ricerca di una figura D amministrativa esperta in fondi europei affinché anche il Comune di Empoli possa avere qualcuno interno per la ricerca di queste risorse e che si possa interfacciare con l'ASEV (a cui è affidato al momento questo ruolo per tutti gli 11 comuni dell'Empolese Valdelsa), andando ad integrarne il lavoro con focus specifico sulla nostra città".

Fonte: Ufficio Stampa