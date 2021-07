La generosità di Raffaella Carrà: donata alla Misericordia di Porto S. Stefano la palestra in cui si allenava

Forse l’ultimo gesto di solidarietà compiuto da Raffaella Carrà è stato dedicato proprio alla Toscana. Alcune settimane prima di morire, la celebre showgirl aveva donato la palestra in cui si allenava a Porto Santo Stefano alla Misericordia locale, affinché la Confraternita potesse la utilizzasse nelle sue opere di bene nei confronti della popolazione.

Raffaella Carrà, infatti, durante i suoi soggiorni a Cala Piccola – la casa sul mare a pochi chilometri di distanza – si allenava proprio in quella palestra, collocata in un fondo di 160 metri quadri sulla via Panoramica, vicino a una scuola materna.

"Poche settimane fa ci convocò a Roma, dal suo notaio – ha raccontato il governatore della Misericordia, Roberto Cerulli - Mi chiamò qualche giorno prima dicendo di voler donare alla Misericordia un suo immobile a Porto S. Stefano, per le nostre attività. E così la incontrammo a Roma dal notaio. E anche lì la sua presenza si caratterizzo dall'accoglienza, dalla disponibilità e dalla dolcezza”.

La ballerina e cantante, continua Cerulli, aveva già incontrato i volontari “per conoscere i dettagli dei nostri servizi, delle nostre attività, di come fosse difficile riuscire a mantenere in piedi un'associazione così importante per l'Argentario intero. Rimase colpita per l'opera dei nostri ragazzi, e allora la invitai a visitare la sede sul nostro Lungomare. Accettò e fu veramente una bella giornata, ma mai avremmo pensato che ci avrebbe fatto questo incredibile regalo”.