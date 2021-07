VinOperaFestival al Castello Ginori di Querceto: lirica e buon vino a Montecatini Val di Cecina

Un soprano, un tenore, un baritono sulla scena di un antico e fatato castello, intonano brani ed arie immortali dei più grandi compositori italiani.

Domani, ore 21.00, Accademia Libera Natura e Cultura presenta, per “Arte&Musica 2021”, il primo concerto lirico del VinOperaFestival: sotto le stelle delle colline della Valdicecina rivivono brani della grande Opera, allietati dalla degustazione dei vini dell’azienda Marchesi Ginori-Lisci.

Sarà il Castello Ginori di Querceto (Montecatini Val di Cecina - PI) l’ambientazione d’altri tempi, nel cortile interno dei Marchesi proprietari del maniero, per l’avvicendarsi di musiche, canti e scambi scenici di costume.

Sul palco antico troneggiato da torri immedesimative: il soprano Chiara Mattioli, il tenore Tiziano Barontini ed il baritono Veio Torcigliani per le arie ed i duetti più celebri delle Opere di Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini e Pietro Mascagni.

Stesso programma il 15 luglio, ore 19.30, per la tradizione del connubio di “A cena con l’Opera” nel potente scenario dell’antica Miniera del rame di Montecatini Val di Cecina (PI), per una cena intonata alle opere dei grandi compositori italiani, organizzata in collaborazione con il ristorante La Terrazza Sul Borgo, la cooperativa Itinera, con il contributo del Comune di Montecatini VC.

La programmazione 2021 di “Arte & Musica” è organizzata da Accademia Libera Natura & Cultura, per l’Ass. Marco Polo con la Compartecipazione di Camera di Commercio di Pisa - Terre di Pisa ed il patrocinio di Provincia di Pisa, Comune di Montecatini Val di Cecina, Comune di Volterra.

Con il sostegno di: Marchesi Ginori-Lisci, Ornellaia, Borgo Pignano.

In collaborazione con: Confesercenti Toscana Nord, Estro Tango, VinOperArte, Kalpa Art Living, Consorzio Turistico Volterra Valdicecina.

I concerti saranno organizzati nel rispetto delle regole di sicurezza e di distanziamento previste per la pandemia da Covid-19.

Info e prenotazioni: Accademia Libera Natura e Cultura +39 366 1351567 | accademialibera2000@gmail.it | www.accademia-marcopolo.it.

Fonte: Ufficio Stampa