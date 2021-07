Difficoltà in cordata sulle Apuane, soccorso per due alpinisti

È in corso un intervento di soccorso per due alpinisti che si sono ritrovati in difficoltà sulle Alpi Apuane. Sul posto il Sast, Soccorso alpino e speleologico toscano, sul Monte Pizzo d'Uccello. Uno dei due alpinisti sarebbe caduto ma le sue condizioni sarebbero buone.

L'elicottero ha portato una squadra di sei soccorritori in vetta e sta scendendo verso metà della parete, a circa 300-350 metri, per raggiungere la cordata sulla via Oppio Colnaghi. Un'altra squadra di soccorritori sta raggiungendo la vetta mentre altri tecnici si trovano a Foce Siggoli per coordinare le squadre in parete.

Oltre ai soccorritori di Carrara e Lucca è pronta ad intervenire anche la stazione di Querceta, da Seravezza.