Bulldays a Certaldo, le Lamborghini stregano il borgo medievale

Un successo senza precedenti e tanti partecipanti pronti a tornare a Certaldo, a trascorrere giorni di vacanza di questa estate. È la sintesi di una miscela esplosiva chiamata Bull Days. Il mega roadshow interpretato dai proprietari di Lamborghini che ha portato a Certaldo, Firenze e Pistoia, un serpentone di oltre 50 supercar, moderne e storiche. Stregan-do tutti coloro che ruotano attorno al mondo delle automobili e del lusso.

Una 3 giorni tutta da vivere, quella che si è celebrata il weekend dal 2 al 4 luglio che ha visto l’evento Bull Days, organizzato in ogni minimo dettaglio dal suo genio Stefano Cigana, toccare il Chianti, la Valdelsa e il Pistoiese.

Il borgo medievale di Certaldo Alto, visitato dalla Bull Days community è rimasto nel cuore per la bellezza e per i suoi prodotti tipici, tra cui spicca la cipolla di Cer-taldo.

“Un profondo ringraziamento è esteso a tutti i nostri sostenitori locali. Penso in par-ticolare alla Tenuta di Sticciano del gruppo Fonti, ospite accogliente al pranzo del sabato, in cui wine experience & taste moments hanno sigillato il feeling con l’enogastronomia toscana, emblema dell’italian food.”, afferma Cigana.

È stata molto significativa la presenza in piazza del sindaco di Certaldo. “Il Primo cittadino Giacomo Cucini ci ha accolti durante il raduno, rivelando stu-pore per il grande entusiasmo vissuto fra piazza Boccaccio e via Leopardi, con una grande partecipazione della comunità.”, riferisce Cigana.

Il passaggio in Valdelsa è andato ben oltre le aspettative. Impulso per ampliare gli orizzonti verso il cuore della Toscana. In cui agriturismi e ville, molto caratteristici, che sono già stati raggiunti dall’interesse degli equipaggi della luxury experience.

La filosofia del Bull Days, rappresentata da veicoli lussuosi, è un innovativo ed effi-cace strumento per lo sviluppo territoriale e la crescita economica. Per conoscere il territorio e tornare a viverlo.

“Nel 2019 eravamo già stati in Toscana. Omaggiando la Torre di Pisa e Piazza del Campo a Siena. Con questa visita a Certaldo anche le attività del suo territorio potranno toccare con mano il coinvolgimento. È tangibile quanto ospiti italiani e stranieri, da Dubai a Montecarlo, siano rimasti affascinati dal paese di Certaldo. Avendo già previsto giorni di vacanza nelle strutture di questo Comune” conclude Stefano Cigana.

Fonte: Ufficio Stampa