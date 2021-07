Ha il Reddito di Cittadinanza, vince 16mila euro e non lo comunica: denuncia nel chianti senese

Percepiva il reddito di cittadinanza e, nel 2019, ha omesso di comunicare la variazione del suo patrimonio dopo vincite a giochi online per un importo complessivo di circa 16mila euro. È quanto scoperto dalla guardia di finanza di Siena che, in collaborazione con l'inps, monitora le posizioni dei percettori del sussidio economico.

Con le vincite ai giochi online il soggetto, residente nel chianti senese, ha superato la soglia massima del patrimonio mobiliare prevista dalla normativa di settore. In questo caso è previsto per il beneficiario l'obbligo di comunicare all'inps ogni variazione che comporti il superamento dei limiti di reddito e patrimoniali, comprese le somme acquisite "a seguito di donazione, successione o vincite".

Cosa che però non ha fatto il soggetto, che è stato denunciato per non aver comunicato la variazione del patrimonio mobiliare. Scattata dalle fiamme gialle la conseguente segnalazione all'inps, per il blocco delle successive erogazioni e il recupero delle somme già indebitamente percepite.