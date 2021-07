Ripescaggi in Serie C, l'Acn Siena 1904 incarica i legali di valutare la correttezza delle richieste di altre società

L'Acn Siena 1904 srl, rinnovando la stima e la fiducia negli organi federali della Federcalcio e della competente Lega, comunica di aver dato mandato al legale di fiducia, avvocato Massimo Carignani, a tutela dei propri interessi con l'esigenza divigilare sulla correttezza procedurale, sostanziale e dichiarativa delle domande di ripescaggio in serie C presentate dalle altre Società. Le richieste di candidatura per l'eventuale integrazione dell'organico riguardante il campionato professionistico2021-2022 hanno precisi requisiti che devono essere soddisfatti e per questo il Siena ha deciso di delegare l'avvocato Carignani quale ulteriore assicurazione di trasparenza in questa fase delicata ed importante della nuova stagione che sta per nascere.

Fonte: Acn Siena 1904