Will fa tappa a Vinci: giovani a confronto su informazione e Europa

Si è appena conclusa la tappa locale del tour di Will, community online che conta oltre 1 milione di followers tra Instagram e Facebook e fenomeno social ed editoriale nato nel 2020, impegnato in queste settimane in un viaggio di ascolto in Italia, Will Meets.

Lunedì 19 luglio alle 18.45, al Caffè del Castello di Vinci, il team di Will ha incontrato la community locale per un momento di ascolto e confronto. Circa 25 giovani del territorio hanno partecipato all’iniziativa, durante la quale si è parlato soprattutto di informazione, Europa, meritocrazia e percorsi di formazione.

"Ancora una volta la nostra community ha risposto con entusiasmo al nostro invito a confrontarsi sui temi del futuro dell’Europa, del nostro futuro – ha dichiarato Alessandro Tommasi, fondatore e CEO di Will – Vinci rappresenta bene come anche i piccoli borghi possono essere realtà attrattive e vivaci: con il viaggio di Will Meets abbiamo scelto di toccare anche le comunità locali meno popolose per uscire dalla nostra bolla".

Il progetto Will Meets si svolge in collaborazione con il Parlamento europeo in Italia, impegnato a sua volta a stimolare la partecipazione all'iniziativa della Conferenza sul futuro dell'Europa, piattaforma lanciata dall'Unione Europea per consultare i cittadini e consentire loro di condividere le proposte per il futuro dell'UE.

Maurizio Molinari, responsabile media del Parlamento europeo in Italia, ha commentato: "Informazione libera, accesso all'istruzione e alla formazione e meritocrazia sono punti centrali per permettere ai giovani di partecipare attivamente alla costruzione dell'Europa del futuro. La collaborazione con Will è significativa perché con un vero e proprio giro d'Italia diciamo ai cittadini ed ai giovani in particolare che anche su questi argomenti possono discutere l'Europa che vorrebbero. Invitiamo i partecipanti a contribuire con idee e iniziative sulla piattaforma perché l'Europa delle prossime generazioni la costruiamo solo insieme".

Il viaggio, che ha già fatto tappa in diverse regioni del Sud e Centro Italia e si concluderà al Nord ai primi di agosto, prosegue ora verso Emilia-Romagna e Veneto. Tutte le tappe verranno raccontate live sui canali social di Will.

