La Canottieri Limite va in Austria con Greta Reali e Ginevra Marconcini

Si sono svolte nella giornata di domenica al lago di Piediluco le selezioni nazionali della categoria junior per partecipare alla manifestazione giovanile “cupe de la junesse”. La Canottieri Limite MAC Autoadesivi - Banca Cambiano 1884 - Paci Paolo Siderurgica si è presentata con tre atleti Greta Reali, Ginevra Marconcini sul quattro con e Alessandro Giglioli sull’otto. Sono proprio Greta e Ginevra al timone, assieme alle compagne di barca Agnese Dassani, Maria Orzalesi e Aurora Vassalli tesserate rispettivamente con SC Firenze SC Ravenna e CUS Ferrara, che hanno vinto la sezione e rappresenteranno l’Italia a Linz in Austria dal 6 all’8 agosto. Questo equipaggio continuerà ad allenarsi sulle acque limitesi fino alla partenza per l’Austria. Purtroppo non supera la selezione Alessandro Giglioli che lo ha visto impegnato sull’otto imbarcazione molto difficile da comporre in questa fase di selezione, visto il numero elevato di atleti a bordo, sicuramente una buona esperienza per lui che lo colloca negli atleti di interesse nazionale.

Fonte: Canottieri Limite