Cade dal gommone e si ferisce: soccorso via mare e terra all'isola d'Elba

Venerdì mattina, nelle acque che circondano l'isola d'Elba, una ragazza è stata soccorsa dopo essersi ferita cadendo accidentalmente in mare da un gommone. È successo in località Procchio.

Sul posto la Capitaneria di Porto di Portoferraio, allertata alle 13.40. Immediatamente inviata in zona una motovedetta e altro personale via terra, dall'ufficio marittimo di Marciana Marina. Contemporaneamente contattato il 118 per l'assistenza sanitaria.

La motovedetta della Capitaneria di Porto, giunta sul posto, ha scortato il gommone al pontile di Procchio. Ad attendere la giovane il personale sanitario del 118 e il personale dell'ufficio marittimo di Marciana che hanno provveduto a sbarcarla e portarla a Marina di Campo, per essere poi trasferita all'ospedale di Portoferraio tramite elisoccorso.

Avviata dalla Capitaneria di Portoferraio l'inchiesta amministrativa, per accertare dinamiche e modalità del sinistro.