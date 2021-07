Barnini alla Festa de l'Unità a Santomato: "Risorse europee per far crescere i servizi sociali"

Brenda Barnini, sindaca di Empoli, è stata invitata alla festa de l'Unità a Santomato (Pistoia) in qualità di responsabile Welfare del partito democratico. Ieri è stata una delle protagoniste dell’iniziativa sulla Tampon tax.

Barnini ha colto l’occasione anche per parlare delle mancanze dello stato sociale esacerbate dalla pandemia: “Scuola, sanità, servizi per anziani e disabili queste sono le priorità assolute per ricostruire un’Italia più giusta. La ripartenza del Paese passa dall’aumento dell’occupazione delle donne e dei giovani per questo tutte le risorse europee dovranno essere sfruttate per far crescere i servizi sociali. Questa è anche una grande battaglia per la democrazia, perché senza stato sociale non c’è democrazia e se vogliamo battere i populismi dobbiamo ridare forza alla democrazia e alla capacità dello stato di essere vicini ai cittadini e rispondere ai loro bisogni”.

Fonte: PD Empolese Valdelsa - Ufficio stampa