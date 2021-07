Covid, vaccinazione obbligatoria per gli insegnanti: Giani è d'accordo

“Non sono affatto contrario all'obbligo di vaccinazione anti-Covid per gli insegnanti. In ogni caso, noi ci premuniremo per vaccinare il più possibile il corpo insegnante, perché la scuola in presenza per me è fondamentale. Siamo a oltre l'80%" di docenti vaccinati in Toscana e siamo stati per un lungo periodo primi. La nostra è la regione che ha garantito più scuola in presenza in questi mesi".

Sono le parole del presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ai microfoni di Timeline su SkyTg24.

Il governatore ha poi aggiunto che nel trasporto pubblico non si sono registrati grandi problemi, tuttavia occorre una disciplina che fissi il limite di capienza - "magari al 5% - e preveda anche servizi aggiuntivi, in modo che i ragazzi sul trasporto pubblico possano rimanere in condizioni di maggiore sicurezza.