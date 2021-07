Diana Bacosi argento nello Skeet, si festeggia in Toscana

Cominciano ad arrivare le prime medaglie olimpiche per atleti toscani. Stavolta è la campionessa in carica Diana Bacosi che sullo Skeet cede il passo ad Amber English ma comunque ottiene un argento da grande soddisfazione. Il punteggio finale per il tiro a volo è di 56 a 55.

Bacosi, residente a Cetona anche se di origini umbre, ottenne l'oro a Rio 2016. Un peccato per i primi due errori giunti nei primi due tiri, ma si festeggia comunque. Andrea Benelli, l'allenatore di Diana, l'abbraccia ed è tempo di festeggiare. L'atleta toscana ha dedicato l'argento a tutti gli italiani rialzati dopo la pandemia.

All'epoca dell'oro in Sudamerica, tutta Cetona l'attese per esultare in piazza Garibaldi. Sarà così anche stavolta dopo il ritorno della delegazione tricolore dal Giappone.

“Uno splendido argento olimpico per la nostra Diana Bacosi, dopo la finale della prova individuale di skeet! Diana si conferma ai vertici della specialità olimpica di tiro a volo! Una grande soddisfazione per Diana, per la sua famiglia e per tutta la comunità di Cetona” - si pronuncia con grande entusiasmo Roberto Cottini, Sindaco di Cetona, subito dopo la conquista della medaglia d’argento ai Giochi Olimpici di Tokio 2020.

Diana Bacosi, campionessa olimpica nel tiro a volo ‘skeet’ femminile, contesa tra Cetona, in provincia di Siena, e Città della Pieve, in provincia di Perugia, già nei Giochi olimpici di Rio de Janeiro 2016, quando ha vinto la medaglio d’oro nello skeet, è nata in Umbria a Città della Pieve il 13 luglio 1983, ma la sua famiglia d’origine è cetonese ed ha sempre vissuto a Cetona, in Toscana.

La Toscana aveva già festeggiato la prima medaglia per la presenza di Lorenzo Zazzeri, tra i vincitori dell'argento di ieri nella staffetta maschile 4×100 stile libero.