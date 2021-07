Giusy Ferreri in concerto a Peccioli per 11Lune

Dopo una lunga pausa torna in concerto Giusy Ferreri e lo fa con il singolo dell’estate “Shimmy Shimmy” firmato da Takagi & Ketra.

Martedì 27 luglio 2021 alle ore 21.30 sarà a Peccioli, all'Anfiteatro Fonte Mazzola per 11Lune con ingresso a pagamento.

Giusy Ferreri ha raggiunto la notorietà nel 2008 partecipando e classificandosi seconda alla prima edizione italiana del talent show X Factor. Nella sua carriera ha ottenuto vari riconoscimenti, tra i quali un Premio Videoclip Italiano, un Premio Lunezia, un Sanremo Hit Award, due Venice Music Awards, cinque Wind Music Awards e il premio internazionale European Border Breakers Awards. Ha partecipato a tre edizioni del Festival di Sanremo, nel 2011, 2014 e 2017 e a cinque Summer Festival.

Attualmente detiene ben tre record: è la cantante lanciata da un talent show italiano ad avere venduto più copie nel mondo con circa 2.600.000 album e singoli, è l’artista che è rimasta più a lungo alla numero 1 della classifica dei singoli italiana (47 settimane, con i brani Non ti scordar mai di me, Novembre, Roma-Bangkok, Amore e capoeira e Jambo) record precedentemente detenuto dalla cantante Madonna con 38 settimane e inoltre è l'unica artista italiana, insieme a Baby K, ad avere ottenuto un disco di diamante per un singolo digitale, grazie a Roma-Bangkok.