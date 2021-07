Camion in fiamme in A1, code tra Firenze Sud e Incisa

Un camion è andato a fuoco in A1 e si sono formate code intorno a Firenze. Per motivi ancora da chiarire poco verso le 18 di oggi, mercoledì 28 luglio, un mezzo è andato in fiamme in autostrada nel tratto in direzione sud tra Firenze sud e Incisa-Reggello.

Si sono da subito formate lunghe code e, verso Roma, il serpentone di veicoli ha raggiunto i 3 km e sembra essere in aumento. Si segnalano anche code nella direzione opposta, ovvero verso Firenze: il camion ha esalato un intenso fumo nero che è andato a occupare l'altra carreggiata dell'autostrada, rendendo difficile il transito dei mezzi.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di zona. Il luogo dell'incidente è a poche centinaia di metri di distanza dall'area di sosta Chianti ovest.