Slem's Artriboo raccoglie tante medaglie dai campionati di Rimini

Domenica 25 luglio si è concluso a Rimini, il Campionato Italiano di danza sportiva FIDS.

Nei padiglioni della Fiera, dal 9 al 25 luglio, danzatori di tutte le discipline si sono confrontati per ottenere il titolo italiano. Slem's Artriboo, che ha partecipato con i suoi atleti di hip hop e modern-contemporary, è tornata a casa con bellissimi risultati che, ancora una volta, premiano l'impegno, la dedizione e il sacrificio delle ballerine e dei ballerini, dei loro insegnanti e delle loro famiglie.

Questi, i risultati che ci hanno resi orgogliosi di loro:

per il modern-contemporary

primo posto Riccardo Imperatrice - categoria solo 8/12 anni classe A;

terzo posto Niccolò Masetti - categoria solo 15/16 classe A;

quinto posto Camilla Mancini - categoria solo 8/12 classe A;

per l'Hip Hop

primo posto per Niccolò Masetti e Samuele Fossi - categoria street show dance over 16, classe A; e secondo posto - categoria duo misto 15/16 U Electric Boogie/Popping;

terzo posto per Riccardo Imperatrice - categoria singolo maschile 8/12 street dance show classe A;

terzo posto per Ester Lazzeri - categoria 8/12 street dance show classe U, nella stessa categoria sesto posto per Gaia Alderighi;

quarto posto per Asia Belli e Elena Benassai - categoria street show dance duo misto 13/14 classe U;

primo posto per Francesca Tizzanini e Gaia Alderighi,

secondo posto per Sara Ciminelli e Ester Lazzeri,

terzo posto per Matilde Cipollini e Camilla Mancini,

quarto posto per Riccardo Imperatrice e Lorenzo Marretti, tutti per categoria hip hop duo misto 8/12 classe A.

Le nostre crew si sono aggiudicate:

i Red Sharks un primo posto - categoria 8/12 classe A, e un secondo posto - categoria street show dance 8/12 classe A;

i Poison Jam secondo posto - categoria formation under 16 categoria street dance show classe U; sesto posto - categoria Formation under 16 classe U;

i Black Illusion terzo posto - categoria street show dance over 17 open.

Un ringraziamento speciale va ai nostri magnifici insegnanti Guillermo Carbajal (Slem), Stefano Bautista (b.u.ck.e.t) e Virginia Vaglini, e ai genitori che hanno accompagnato i ragazzi in questa importante esperienza. Per la nostra Triboo, non si è trattato solo di partecipare ad una gara, ma anche trascorrere insieme bei giorni di condivisione e amicizia.