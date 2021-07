Apre la terza corsia Firenze Sud-Incisa, ma di notte traffico in tilt

In attesa del taglio del nastro, code di dieci chilometri di notte. A poche ore dall'annunciata apertura del tratto autostradale Firenze Sud-Incisa Reggello, sulla ss69 della Val d'Arno si è formato un serpentone di dieci chilometri in piena notte.

Molti i disagi, soprattutto per quanti stavano cercando di raggiungere l'aeroporto di Firenze per partire per le vacanze estive, rimasti imbottigliati per ore tra gli svincoli delle uscite obbligatorie e sulla statale.

Alle 6 di oggi, venerdì 30 luglio, i 5 chilometri interessati dai lavori sono stati riaperti ed è ripreso il traffico autostradale. I lavori hanno portato a tre corsie di marcia più una di emergenza, su entrambi i lati. Il progetto di Autostrade per l'Italia comprende anche la costruzione di una galleria artificiale fonoassorbente 'Antella' e il potenziamento del già esistente viadotto 'Ema'.

Come detto, però, prima dell'inaugurazione i disagi sono stati molteplici e le code si sono prolungate tra la notte e la mattinata. I mezzi pesanti in viaggio hanno completamente bloccato il traffico nelle ore scorse, molte vetture sono rimaste imbottigliate. In direzione Firenze è stata una nottata infernale per la viabilità.