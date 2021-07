Centri estivi Uisp Empolese Valdelsa, aperte iscrizioni per la seconda fase

Oggi termina la prima fase dei centri estivi Uisp, organizzati nell’Empolese Valdelsa. Un mese e mezzo di divertimento, socialità, laboratori e attività motoria a cui hanno preso parte centinaia di bambini dai 4 ai 14 anni di età. La Uisp Empoli Valdelsa, al fianco dei propri operatori, è già al lavoro per organizzare la seconda parte dei centri estivi, che si terranno dal 23 agosto al 10 settembre prossimi e per i quali sono già aperte le iscrizioni. Iscrizioni che avverranno online con pochi semplici passaggi.

La seconda fase dei centri estivi Uisp si svolgerà al palazzetto dello sport Aramini di Empoli con una proposta “Multisport”. I bambini saranno coinvolti nella pratica di diverse discipline sportive, con una proposta diversificata a seconda delle fasce di età: calcio, tennis, pallavolo, basket, pallamano, palla avvelenata, danza, atletica leggera, scherma, hockey, pattinaggio, karate e molte altre. Inoltre, saranno organizzate escursioni e verranno proposti laboratori tematici che permetteranno di sviluppare la creatività e la manualità. Potranno partecipare bambini di età compresa tra 6 e 14 anni

Orario: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 17.

Come iscriversi. Le iscrizioni per i centri estivi che partiranno il 23 agosto prossimo possono essere svolte online. Basta inviare una mail all’indirizzo empolivaldelsa@uisp.it in cui si allega modulo di iscrizione compilato, firmato e sottoscritto, autodichiarazione Covid19 compilata, copia della carta di identità di entrambi i genitori ed eventuali delegati, ricevuta del bonifico o bollettino postale e certificato medico sportivo non agonistico. Tutti i documenti sono scaricabili dal sito internet www.uisp.it/empoli. Le iscrizioni rimarranno aperte fino al 19 agosto.