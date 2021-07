Covid, focolaio al campo estivo di una parrocchia della Valdera

Focolaio in Garfagnana dopo un campo estivo organizzato dalla parrocchia di Perignano (Casciana Terme Lari), in Valdera. Sono stati già fatti oltre 100 tamponi molecolari per partecipanti e tamponi stretti. La positività, secondo l'Asl Toscana Nord Ovest, si ferma al 30%. Si invita a chi fosse stato presente nel campeggio di Gromignana di sottoporsi caldamente ai testi.

Il gruppo del campo estivo era di 57 persone tra ragazzini delle scuole medie e operatori. Il campus si è tenuto tra il 18 e il 25 luglio. Ad accusare i primi sintomi una giovanissima partecipante il giorno prima del ritorno a casa.

Fonte: Asl Nord Ovest