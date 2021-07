Parcheggio Stianti gratuito a San Casciano

Parcheggio Stianti gratuito per tutta la cittadinanza e sosta free nelle aree a pagamento presenti nel capoluogo a disposizione dei residenti nel complesso dell’area Stianti. La gratuità del parcheggio multipiano e degli stalli blu a San Casciano è la misura che il Comune ha deciso di adottare, approvandola con una direttiva di giunta, con l’obiettivo di limitare il più possibile i disagi alla comunità legati all’interruzione del servizio dell’ascensore. L’impianto, infatti, è stato sospeso temporaneamente, sia sul lato sinistro che sul lato destro, per consentire l’esecuzione degli urgenti interventi di manutenzione e sostituzione, non ancora ultimati, che si protrarranno per alcune settimane.

La giunta Ciappi ha previsto inoltre di allestire un servizio di trasporto a vantaggio dei residenti dell'area Stianti con disabilità e chi si trova in situazione di particolare difficoltà (anziani, passeggini etc.) fino al ripristino della funzionalità degli ascensori. Ogni famiglia residente in via Terracini riceverà due pass per la sosta gratuita in tutto il capoluogo, nelle aree di sosta a pagamento all’esterno e all’interno delle mura (piazza Cavour e via del Cassero). I permessi saranno recapitati nei prossimi giorni nelle cassette postali.

Altri provvedimenti contenuti nel documento sono lo spostamento dell’arrivo e della sosta degli autobus di linea dall'attuale terminal di viale Terracini a piazza della Repubblica e da piazza Zannoni a via dei Fossi e una puntuale campagna di informazione rivolta ai fruitori del parcheggio sull’interruzione del servizio, diffusa e posizionata in corrispondenza degli ingressi del parcheggio, dei parcometri e dell’accesso agli ascensori. Per quanto riguarda lo spostamento del terminal sarà concordato con il concessionario del servizio il percorso degli autobus in transito. Il provvedimento ha validità fino al 10 settembre, salvo eventuale ultimazione dei lavori di manutenzione sugli impianti.

Qualora si dovessero verificare disguidi nella consegna i cittadini potranno ritirare il pass presso l’ufficio segreteria del sindaco del Palazzo comunale (via Machiavelli, 56 primo piano). Per informazioni: tel. 055 8256235.

Fonte: Comune di San Casciano in Val di Pesa - Ufficio stampa