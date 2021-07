Volterra Città Toscana della Cultura 2022, mozione di Pieroni

«Volterra 2022 ‘Città Toscana della Cultura’ è una grande opportunità che la Regione Toscana deve sostenere concretamente, anche attraverso un adeguato impegno economico a partire da subito per dare le gambe ai progetti già predisposti. Ricordo che la proposta di istituire Volterra come Città Toscana della Cultura 2022 è stata lanciata dal presidente della Regione, Eugenio Giani, a seguito della partecipazione al titolo di capitale italiana della cultura 2021 dove è stata inserita tra le prime dieci. Una candidatura sostenuta dal dossier “Rigenerazione Umana”, frutto del lavoro di donne e uomini, molti giovanissimi, che nei mesi scorsi si sono spesi e impegnati per il progetto di rigenerazione sociale e innovazione culturale che oggi rappresenta una vera e propria occasione di rilancio e sviluppo a tutto tondo, da cogliere e valorizzare. Per questo, ritengo che il supporto da parte della Regione Toscana sia fondamentale per consentire l’avvio della progettazione fatta di eventi, mostre e iniziative culturali che possono diventare vero volano di attrazione turistica e non solo. Inoltre, le azioni che verranno impostate per Volterra possono dare vita a un Comitato permanente che mette a frutto l’esperienza che Volterra farà quale prima città toscana della cultura. Come Regione Toscana siamo di fronte alla possibilità di avviare una sperimentazione di un piano pluriennale per l’arricchimento del brand regionale a partire dagli asset immateriali del territorio. Un’opportunità su cui, in tempo di ripresa come quello che stiamo vivendo, è necessario investire risorse e competenze fin da subito”. E’ quanto chiede alla Giunta regionale, Andrea Pieroni, consigliere regionale Pd attraverso la mozione In merito al sostegno a Volterra come "Città Toscana della Cultura 2022".

Fonte: Consiglio regionale della Toscana, gruppo PD - ufficio stampa