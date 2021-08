Tutto esaurito per l'incontro con Michela Murgia a Vcinci

Terzo e ultimo appuntamento di questa bella rassegna promossa dal Comune di Vinci e organizzata dalla compagnia Giallo Mare Minimal Teatro.

Domani, martedì 3 agosto, si chiude con il tutto esaurito di Michela Murgia, che in piazza Masi alle 21.30 sarà protagonista del monologo Dove sono le donne?.

Se arrivassero gli alieni domattina e cercassero di farsi un’idea del genere umano guardando ai luoghi della rappresentazione pubblica, probabilmente penserebbero che un virus misterioso abbia colpito tutte le persone di sesso femminile d’Italia, rendendole mute o incapaci di intendere e volere.

Il governo, i dibattiti televisivi e le prime pagine dei quotidiani traboccano di interventi maschili. Eppure le donne non sono una sottocategoria socioculturale ma più della metà del genere umano.

Michela Murgia, autrice tra le più impegnate nelle battaglie civili, racconta il suo punto di vista sulla 'questione femminile' in un lucido monologo che supera per sempre gli angusti confini delle quote rosa.

Lo spettacolo è già tutto esaurito e non si accettano ulteriori prenotazioni.

Per informazioni contattare Giallo Mare Minimal Teatro allo 0571 81629/83758, 335 5945440 oppure Comune di Vinci -ufficio turistico 0571/933285.

Fonte: Giallo Mare - ufficio stampa