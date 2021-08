Autopalio, cantieri nel Chianti: i sindaci incontrano Anas

Un nuovo incontro per fare il punto sullo stato di avanzamento dei lavori di adeguamento e miglioramento lungo il Raccordo autostradale Firenze-Siena. I sindaci del Chianti hanno incontrato i responsabili Anas per monitorare e verificare i cantieri in corso da alcune settimane in corrispondenza dei viadotti Docciola e Falciani. Come concordato all’apertura del tavolo di confronto, convocato da Anas lo scorso 9 luglio, la cabina di regia, estesa alla partecipazione dei Comuni e funzionale al monitoraggio dello stato di attuazione degli investimenti, si è ritrovata e ha messo in campo un secondo step. I primi cittadini e i dirigenti Anas hanno effettuato un sopralluogo congiunto nell’area sottostante il viadotto Falciani, tra San Casciano e Impruneta, nell’ambito del percorso di programmazione condivisa che pone al centro la necessità di un dialogo costante, volto ad informare e tenere aggiornati i territori e gli enti locali sui decorsi dei lavori e lo stato di attuazione degli interventi.

“Abbiamo verificato insieme le condizioni generali dell’infrastruttura - hanno dichiarato i sindaci dei Comuni di San Casciano, Impruneta, Greve e Barberino Tavarnelle - puntando l’attenzione sulle parti più ammalorate, a causa dell’usura e della vetustà della costruzione che risale agli anni ’60, i responsabili Anas hanno confermato ciò che segnalavamo e richiedevamo da tempo, ovvero la necessità di intervenire e portare avanti celermente gli investimenti di adeguamento sulle principali criticità evidenziate”. “Nel corso dell’incontro ci siamo assicurati che i lavori fossero partiti, come Anas aveva annunciato a luglio, e fosse stata avviata la lavorazione sui pulvini, i giunti di collegamento tra le travi e l’impalcato”. Al momento sono in corso le operazioni di verifica statica e sismica per stabilire le condizioni di sicurezza del viadotto. Il prossimo incontro è stato fissato per il 3 settembre a San Casciano dove saranno messe sul tavolo in maniera complessiva le problematiche e le diverse esigenze legate ai lavori in fase di esecuzione lungo la viabilità RA3 Firenze Siena. “Per il prossimo incontro - precisano i sindaci - avremo un’ulteriore occasione di aggiornamento sugli esiti delle indagini in corso, potremo continuare a tracciare gli investimenti e monitorare le manutenzioni”. Sono stati invitati a prendere parte all’iniziativa tutti i sindaci del Chianti fiorentino e senese. Il completamento dei lavori in corso è previsto per la primavera 2022.

Un’altra notizia positiva arriva dal fronte Autostrade che ha confermato alle amministrazioni comunali la riapertura dello svincolo Firenze-Impruneta in corrispondenza dei week-end estivi. “Dalle ore 14,00 del venerdì fino alle ore 6,00 del lunedì, tutti i fine settimana, fino alla fine del mese di agosto - concludono i sindaci – lo svincolo riaprirà al transito, tale soluzione rappresenta senza dubbio una boccata di ossigeno per le problematiche di traffico e caos insorte dopo la chiusura. Un risultato importante che abbiamo ottenuto con l’obiettivo di dare voce ai nostri territori e alle esigenze di mobilità dei pendolari e dei tantissimi cittadini che dal Chianti si spostano verso l’area fiorentina e percorrono quotidianamente l’A1”.

Fonte: Ufficio Stampa