Si schianta con lo scooter a Capannori: ragazzo rischia di perdere una gamba

Grave incidente stradale a Capannori: nella notte, in via delle Ville, nella frazione di Segromigno in Monte, un ragazzo marocchino in sella ad uno scooter assieme ad un'altra persona sarebbe finito fuori strada.

Ad avere la peggio è stato proprio il giovane alla guida dello scooter, rimasto a terra con una grave ferita ad una gamba a causa della quale potrebbe addirittura venire l'amputata. Il passeggero, invece, ha fatto perdere le sue tracce. Secondo le ricostruzioni dei carabinieri, inoltre, nessun veicolo sarebbe rimasto coinvolto nell’incidente.

I soccorsi, constatata la gravità della situazione, hanno richiesto l’intervento dell'elisoccorso, con il quale il nordafricano è stato trasportato in codice rosso al Cto di Careggi, dove è stato operato.