Lutto nella musica e nel Pistoiese, scomparso il tenore Carlo Bini

È scomparso all'età di 84 anni Carlo Bini, tenore di fama internazionale, campano di origine ma da anni residente in Toscana, nella frazione di Montevettolini a Monsummano Terme. Una grande perdita per tutto il mondo della musica e per il Pistoiese.

Si unisce al cordoglio per la scomparsa del tenore Carlo Bini anche il presidente della Regione Eugenio Giani. "Una notizia - ha detto Giani - che mi riempie di tristezza. Sono davvero addolorato nel trasmettere il mio cordoglio e partecipazione alla famiglia. Le sue interpretazioni in opere del melodramma tra le più famose, sono memorabili. Come quella nella Lucia di Lamermoor, dove fu chiamato a sostituire il grande Luciano Pavarotti, e dove rivelò tutto il suo talento che lo portò a calcare il palcoscenico dei più grandi teatri del mondo. Un saluto alla sindaca di Monsummano Terme, Simona De Caro, perché sono convinto che sarà in grado di trasmettere alla cittadinanza e al territorio, l’eredità culturale e artistica di questo grande tenore e della sua splendida voce".

Dalla Scala di Milano al Metropolitan di New York, sotto la direzione di grandi maestri. Sono tanti i palchi dai quali il tenore Carlo Bini, Bifone il vero cognome, ha cantato. La sua scomparsa ha colpito Monsummano Terme, dove da anni viveva il tenore di fama internazionale. "Un grave lutto per tutta la cittadinanza e un grande dolore personale, visto che le nostre famiglie si frequentavano da anni" commenta la sindaca di Monsummano, Simona De Caro. Nella sua villa, continua la sindaca, "aveva una sala dove si esibivano amici e cantanti lirici: mancherà a tutta la nostra comunità".

Il tenore era originario di Santa Maria Capua Vetere e da oltre trent'anni viveva in Valdinievole con la moglie Elisabetta. Il decesso è avvenuto all'ospedale di Pescia, dove già da tempo si trovava ricoverato.