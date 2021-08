A Vinci una delibera per la ripubblicizzazione dell’acqua, Pd soddisfatto

Nei giorni scorsi il consiglio comunale di Vinci ha approvato una delibera relativa alla “Ripubblicizzazione dell’acqua”. Un atto che dà l’avvio all’iter procedurale che porterà Acque S.P.A a divenire un soggetto solo pubblico con lo scopo di arrivare ad una gestione totalmente pubblica del servizio idrico. Per l’acquisizione delle quote dagli attuali soci privati sarà costituita una nuova società, denominata provvisoriamente Newco.

“Con questo atto – afferma Daniele Vanni, segretario comunale del Pd di Vinci – si compie il primo passo per avviare l’iter che porterà alla gestione senza privati. L’operazione permetterà, inoltre, ai nostri comuni dell’Empolese Valdelsa, attraverso Publiservizi, di acquisire un peso maggiore da un punto di vista decisionale all’interno della compagine societaria. Questo è fondamentale per le scelte future in termini di investimenti, di gestione e di determinazione dei costi del servizio. Ringrazio l’assessore con delega alle partecipate Mila Chini e il capogruppo Pd Francesco Marzocchini per aver spiegato e sostenuto con forza la scelta politica fatta e ratificata nell’ultimo consiglio comunale”.

Adesso per proseguire l’iter avviato a Vinci, nelle prossime settimane la delibera dovrà passare da tutti i consigli comunali dell’Unione dei comuni.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio Stampa