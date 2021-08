Aggredita dal cane in casa si cala dalla finestra, 28enne in ospedale

Il cane di un amico l'ha aggredita in casa e lei si è calata dalla finestra, al piano rialzato, ferendosi ad un braccio e ad una gamba. È accaduto in via Bardelli, nella zona de Le Piagge. La donna, una 28enne, ha fatto un volo di circa 4 metri. Da quanto appreso era nella cucina di casa sua con il pitbull di un'amica, quando questo ha iniziato ad aggredirla mordendola; ha quindi provato a rifugiarsi in camera ma l'animale l'ha seguita, quindi si è calata dalla finestra, ma scivolando si è ferita. È stata soccorsa dal 118, sul posto è intervenuta la polizia a cui la donna ha raccontato quanto avvenuto. La 28enne è stata trasportata all'ospedale di Careggi per le ferite riportare compatibili con i morsi dell'animale. Il cane con regolare microchip è stato preso in consegna temporanea dall'Asl canina.