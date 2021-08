Firenze fuori dalle candidature Eurovision, Lega: "Figuraccia internazionale"

“Una figuraccia internazionale - dichiara il Gruppo Lega Salvini Firenze in una nota - che ha evidenziato l’assenza di strutture adeguate per i grandi eventi, come l’aeroporto, su cui abbiamo perso troppo tempo”.

“Siamo molto arrabbiati e delusi - dichiara il Capogruppo della Lega Federico Bussolin - perché la carenza di infrastrutture in città è dovuta a Nardella, Giani e un PD che, rimpallandosi responsabilità e perdendo tempo, fanno del male a Firenze e ai fiorentini. Dobbiamo procedere veloci - continua - su tutto ciò che possa rendere Firenze importante a livello internazionale, non solo per il nome ma per i servizi che offre”.

“Speriamo - conclude Bussolin - che questa sonora “scoppola” sia da monito a Nardella per fargli comprendere che Firenze non vive di soli annunci, servono serietà e concretezza”

Giovanni Galli, Consigliere regionale della Lega: "Firenze esce miseramente di scena e ciò dovrebbe far riflettere il Sindaco Nardella, ma anche lo stesso Giani, accomunati dal fatto di lanciare spesso proclami che, poi, non si concretizzano."Un vero peccatoperchè la città avrebbe avuto un'importante spinta da una manifestazione che, anno dopo anno, sta assumendo sempre più un valore rilevante nel contesto della musica internazionale".

Fonte: Lega Toscana