Doppio oro alla Cupe de la Junesse per Greta Reali e Ginevra Marconcini

Finesettimana da incorniciare per le atlete della Canottieri Limite MAC Autoadesivi - Banca Cambiano 1884 - Paci Paolo Siderurgica Greta Reali e Ginevra Marconcini che assieme alle compagne di barca Agnese Dassani (SC Ravenna), Maria Orzalesi (SC Firenze), Aurora Vassalli (CUS Ferrara) hanno conquistato due ori nelle finali della Cupe de la Junesse a Linz sabato 7 e domenica 8 agosto. Prima di partire per le gare Greta Reali è stata nominata Capitana della delegazione italiana assieme a Tommaso Aterini dei Canottieri Firenze, una grande responsabilità per loro, che sono gli unici due atleti italiani ad aver già vestito la maglia azzurra.

La finale del sabato è stata caratterizzata da una gara in rimonta per le giovani italiane, dopo la partenza la barca ungherese ha preso una punta di vantaggio, aumentando sempre di più il ritmo fino ad averne più di un secondo al passaggio dei 1000 metri. Le nostre ragazze hanno cercato di non perdere mai contatto dalle avversarie, per affondare l’attacco al momento giusto, e così è stato negli ultimi 500 metri. Le ragazze italiane hanno incrementato il loro ritmo e negli ultimi 250 metri incoraggiate e guidate al timone di Ginevra Marconcini hanno dato tutte le loro forze conquistando la prima posizione all’arrivo.

Bellissima gara anche nella finale di domenica, che ha visto barca italiana protagonista fin dalle prime palate. Dopo la partenza le nostre ragazze hanno imposto un ritmo impossibile da sostenere per le avversarie, arrivando sul traguardo con ben nove secondi di vantaggio sull’equipaggio francese.

La delegazione italiana ha conquistato 12 medaglie d’oro, 4 medaglie d’argento e 11 di bronzo aggiudicandosi così la vittoria assoluta della Cupe de la Junesse.

Complimenti a queste ragazze da parte di tutta la Società Canottieri Limite, che dopo tanti allenamenti e tanti sacrifici vedono coronata la vittoria.

Fonte: Ufficio Stampa