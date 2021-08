Famiglia fiorentina coinvolta in un incidente in Friuli: morti padre e figlia

Tragedia questo pomeriggio in provincia di Udine, in Friuli-Venezia Giulia, che ha coinvolto una famiglia residente a Firenze. Un uomo e sua figlia sono deceduti in un incidente stradale che si è verificato ad Amaro. In macchina, diversamente da quanto appreso inizialmente, non era presente la moglie ma un altro parente e altri due figli. Tutti e tre i bambini di 14, 12 e 10 anni sedevano sul sedile posteriore mentre la quinta persona sul lato passeggero anteriore. L'uomo, di 62 anni e la figlia - che sembrerebbe avere 12 anni - sono purtroppo deceduti sul colpo. Gli altri due figli e il parente, feriti, si trovano ricoverati in ospedale.

Gravissimo e tragico bilancio dello scontro frontale, che oltre all'auto su cui viaggiava la famiglia ha riguardato anche un camion, il cui conducente è rimasto illeso. Lo scontro si è verificato lungo la sr 52 carnica. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, con tre ambulanze ed elisoccorso, la polizia locale, i carabinieri e i vigili del fuoco, che hanno estratto le vittime dall'auto. La strada è stata chiusa al traffico e sono state istituite deviazioni.

Secondo una prima ricostruzione, l'auto su cui viaggiava la famiglia avrebbe invaso la corsia opposta all'improvviso, finendo frontalmente contro il camion che stava provenendo nell'altro senso di marcia. L'autista del mezzo pesante, un uomo di 42 anni che niente ha potuto fare per evitare lo scontro, è illeso ma sotto choc. È stata la prima persona a lanciare l'allarme e ad occuparsi dei feriti.