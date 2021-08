Covid, dati Asl Toscana nord ovest: 1.593 nuovi positivi negli ultimi 7 giorni

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i nuovi casi positivi, da martedì 3 a lunedì 9 agosto, sono 1.593 di cui 1.524 non vaccinati (pari al 95%), 28 solo con prima dose (pari al 2%) e 41 vaccinati con ciclo completo (pari al 3%). Nei sette giorni precedenti i nuovi positivi erano stati 1.578. Di seguito il dettaglio per ogni zona distretto.

ZONA APUANE: 119 nuovi casi positivi (da martedì 3 a lunedì 9 agosto) di cui 81 (pari al 68%) hanno meno di 35 anni. Rispetto al totale, 115 sono non vaccinati (pari al 96%), 3 solo con prima dose (pari al 3%) e 1 vaccinato con ciclo completo (pari all’ 1%).

Carrara 39, Massa 71, Montignoso 9.

Tamponi eseguiti negli ultimi 7 giorni: 1.666 (esclusi test a lettura ottica).

Numero di guarigioni negli ultimi 7 giorni: 57

Vaccinazioni complessivamente effettuate: 115427 prime dosi e 94.281 cicli completi.

La percentuale di persone che hanno ricevuto almeno una dose è complessivamente del 72,5%. Questa la percentuale per ogni fascia d’età:

over 80 – 90,1%;

da 70 a 79 anni - 88,3%;

da 60 a 69 anni - 83,4%;

da 50 a 59 anni - 76%;

da 40 a 49 anni - 68,8%;

da 30 a 39 anni - 59,7%;

da 20 a 29 anni – 61,1%;

da 12 a 19 anni – 36,3%.

ZONA LUNIGIANA: 36 nuovi casi positivi (da martedì 3 a lunedì 9 agosto) di cui 25 (pari al 69%) hanno meno di 35 anni. Rispetto al totale, 35 sono non vaccinati (pari al 97%), 0 solo con prima dose e 1 vaccinato con ciclo completo (pari al 3%).

Aulla 8, Bagnone 2, Filattiera 2, Fivizzano 2, Fosdinovo 1, Licciana Nardi 5, Mulazzo 3, Pontremoli 7, Tresana 1, Villafranca in Lunigiana 4, Zeri 1.

Tamponi eseguiti negli ultimi 7 giorni: 353 (esclusi test a lettura ottica).

Numero di guarigioni negli ultimi 7 giorni: 14

Vaccinazioni complessivamente effettuate: 26.915 prime dosi e 23.608 cicli completi.

La percentuale di persone che hanno ricevuto almeno una dose è complessivamente del 68,1%. Questa la percentuale per ogni fascia d’età:

over 80 - 91,6%;

da 70 a 79 anni – 85,4 %;

da 60 a 69 anni - 80,3%;

da 50 a 59 anni - 69%;

da 40 a 49 anni - 60,4%;

da 30 a 39 anni - 51,2%;

da 20 a 29 anni - 49,8%;

da 12 a 19 anni - 27,4%.

ZONA PIANA DI LUCCA: 213 nuovi casi positivi (da martedì 3 a lunedì 9 agosto) di cui 129 (pari al 60%) hanno meno di 35 anni. Rispetto al totale, 209 sono non vaccinati (pari al 98%), 2 solo con prima dose (pari all’1%) e 2 vaccinati con ciclo completo (pari ancora all’ 1%).

Altopascio 14, Capannori 65, Lucca 122, Montecarlo 1, Pescaglia 4, Porcari 7.

Tamponi eseguiti negli ultimi 7 giorni: 1.997 (esclusi test a lettura ottica).

Numero di guarigioni negli ultimi 7 giorni: 67

Vaccinazioni complessivamente effettuate: 93.583 prime dosi e 79.970 cicli completi.

La percentuale di persone che hanno ricevuto almeno una dose è complessivamente del 70,4%. Questa la percentuale per ogni fascia d’età:

over 80 - 90,9%;

da 70 a 79 anni - 88,6%;

da 60 a 69 anni - 82,9%;

da 50 a 59 anni – 74,4%;

da 40 a 49 anni - 66,3%;

da 30 a 39 anni - 58,7%;

da 20 a 29 anni - 57,7%;

da 12 a 19 anni - 33,8%.

ZONA VALLE DEL SERCHIO: 64 nuovi casi positivi (da martedì 3 a lunedì 9 agosto) di cui 34 (pari al 53%) hanno meno di 35 anni. Rispetto al totale, 63 sono non vaccinati (pari al 98%), 1 solo con prima dose (pari al 2%) e 0 vaccinati con ciclo completo.

Bagni di Lucca 5, Barga 15, Borgo a Mozzano 4, Careggine 1, Castelnuovo di Garfagnana 17, Castiglione di Garfagnana 1, Coreglia Antelminelli 12, Fosciandora 4, Gallicano 3 Piazza al Serchio 1, Sillano Giuncugnano 1.

Tamponi eseguiti negli ultimi 7 giorni: 707 (esclusi test a lettura ottica).

Numero di guarigioni negli ultimi 7 giorni: 13

Vaccinazioni complessivamente effettuate: 22.740 prime dosi e 21.783 cicli completi.

La percentuale di persone che hanno ricevuto almeno una dose è complessivamente del 72,7%. Questa la percentuale per ogni fascia d’età:

over 80 - 90,6%;

da 70 a 79 anni - 88,6%;

da 60 a 69 anni - 82,7%;

da 50 a 59 anni - 74,3%;

da 40 a 49 anni - 68%;

da 30 a 39 anni – 60,1%;

da 20 a 29 anni - 61,3%;

da 12 a 19 anni - 35,8%.

ZONA PISANA: 274 nuovi casi positivi (da martedì 3 a lunedì 9 agosto) di cui 176 (pari al 64%) hanno meno di 35 anni. Rispetto al totale, 262 sono non vaccinati (pari al 96%), 3 solo con prima dose (pari all’1%) e 9 vaccinati con ciclo completo (pari al 3%).

Calci 5, Cascina 76, Crespina Lorenzana 8, Fauglia 6, Orciano Pisano 1, Pisa 117, San Giuliano Terme 27, Vecchiano 25, Vicopisano 9.

Tamponi eseguiti negli ultimi 7 giorni: 2.781 (esclusi test a lettura ottica).

Numero di guarigioni negli ultimi 7 giorni: 79

Vaccinazioni complessivamente effettuate: 86.435 prime dosi e 73.608 cicli completi.

La percentuale di persone che hanno ricevuto almeno una dose è complessivamente del 74,1%. Questa la percentuale per ogni fascia d’età:

over 80 - 92,4%;

da 70 a 79 anni - 90,2%;

da 60 a 69 anni - 85,9%;

da 50 a 59 anni - 79,2%;

da 40 a 49 anni - 72,1%;

da 30 a 39 anni - 63,1%;

da 20 a 29 anni - 60,1%;

da 12 a 19 anni - 34,9%.

ZONA ALTA VAL DI CECINA VAL D’ERA: 196 nuovi casi positivi (da martedì 3 a lunedì 9 agosto) di cui 120 (pari al 61%) hanno meno di 35 anni. Rispetto al totale, 186 sono non vaccinati (pari al 94%), 3 solo con prima dose (pari al 2%) e 7 vaccinati con ciclo completo (pari al 4%).

Bientina 11, Buti 9, Calcinaia 19, Capannoli 9, Casciana Terme Lari 17, Castelnuovo Val di Cecina 3, Palaia 6, Peccioli 4, Pomarance 2, Ponsacco 21, Pontedera 61, Santa Maria a Monte 23, Terricciola 6, Volterra 5.

Tamponi eseguiti negli ultimi 7 giorni: 1.621 (esclusi test a lettura ottica).

Numero di guarigioni negli ultimi 7 giorni: 52

Vaccinazioni complessivamente effettuate: 95.382 prime dosi e 78.846 cicli completi.

La percentuale di persone che hanno ricevuto almeno una dose è complessivamente del 72,2%. Questa la percentuale per ogni fascia d’età:

over 80 - 93%;

da 70 a 79 anni - 88,3%;

da 60 a 69 anni - 83,9%;

da 50 a 59 anni – 76,9%;

da 40 a 49 anni - 69,6%;

da 30 a 39 anni - 60,6%;

da 20 a 29 anni - 60,5%;

da 12 a 19 anni - 34,4%.

ZONA LIVORNESE: 335 nuovi casi positivi (da martedì 3 a lunedì 9 agosto) di cui 204 (pari al 61%) hanno meno di 35 anni. Rispetto al totale, 326 sono non vaccinati (pari al 97%), 2 solo con prima dose (pari all’1%) e 7 vaccinati con ciclo completo (pari al 2%).

Collesalvetti 29, Livorno 306.

Tamponi eseguiti negli ultimi 7 giorni: 1.828 (esclusi test a lettura ottica).

Numero di guarigioni negli ultimi 7 giorni: 98

Vaccinazioni complessivamente effettuate: 110.980 prime dosi e 93.336 cicli completi.

La percentuale di persone che hanno ricevuto almeno una dose è complessivamente del 68,1%. Questa la percentuale per ogni fascia d’età:

over 80 - 89%;

da 70 a 79 anni - 86,2%;

da 60 a 69 anni – 81,7%;

da 50 a 59 anni – 71%;

da 40 a 49 anni – 63,2%;

da 30 a 39 anni - 54,1%;

da 20 a 29 anni - 53%;

da 12 a 19 anni - 30,1%.

ZONA VALLI ETRUSCHE: 88 nuovi casi positivi (da martedì 3 a lunedì 9 agosto) di cui 39 (pari al 45%) hanno meno di 35 anni. Rispetto al totale, 77 sono non vaccinati (pari all’87%), 7 solo con prima dose (pari all’8%) e 4 vaccinati con ciclo completo (pari al 5%).

Bibbona 1, Campiglia Marittima 9, Castagneto Carducci 1, Castellina Marittima 1, Cecina 22, Guardistallo 2, Montescudaio 4, Piombino 28, Riparbella 1, Rosignano Marittimo 18, Suvereto 1.

Tamponi eseguiti negli ultimi 7 giorni: 1.090 (esclusi test a lettura ottica).

Numero di guarigioni negli ultimi 7 giorni: 39

Vaccinazioni complessivamente effettuate: 69.704 prime dosi e 58.957 cicli completi.

La percentuale di persone che hanno ricevuto almeno una dose è complessivamente del 68,9%. Questa la percentuale per ogni fascia d’età:

over 80 - 90,7%;

da 70 a 79 anni - 87%;

da 60 a 69 anni - 81,8%;

da 50 a 59 anni - 72,1%;

da 40 a 49 anni - 63,2%;

da 30 a 39 anni - 52,6%;

da 20 a 29 anni - 50,1%;

da 12 a 19 anni - 29,1%.

ZONA ELBA: 33 nuovi casi positivi (da martedì 3 a lunedì 9 agosto) di cui 22 (pari al 66%) ha meno di 35 anni. Rispetto al totale, 27 sono non vaccinati (pari all’82%), 2 solo con prima dose (pari al 6%) e 4 vaccinati con ciclo completo (pari al 12%).

Campo nell’Elba 7, Capoliveri 4, Marciana 2, Marciana Marina 2, Porto Azzurro 2, Portoferraio 10, Rio 6.

Tamponi eseguiti negli ultimi 7 giorni: 278 (esclusi test a lettura ottica).

Numero di guarigioni negli ultimi 7 giorni: 3

Vaccinazioni complessivamente effettuate: 22.522 prime dosi e 22.293 cicli completi.

La percentuale di persone che hanno ricevuto almeno una dose è complessivamente del 70,8%. Questa la percentuale per ogni fascia d’età:

over 80 – 86,2%;

da 70 a 79 anni - 83,3%;

da 60 a 69 anni - 81,8%;

da 50 a 59 anni – 74,7%;

da 40 a 49 anni – 67,3%;

da 30 a 39 anni – 56,2%;

da 20 a 29 anni – 62%;

da 12 a 19 anni - 39,8%.

ZONA VERSILIA: 235 nuovi casi positivi (da martedì 3 a lunedì 9 agosto) di cui 134 (pari al 57%) hanno meno di 35 anni. Rispetto al totale, 224 sono non vaccinati (pari al 95%), 5 solo con prima dose (pari al 2%) e 6 vaccinati con ciclo completo (pari al 3%).

Camaiore 33, Forte dei Marmi 12, Massarosa 33, Pietrasanta 31, Seravezza 12, Stazzema 6, Viareggio 108.

Tamponi eseguiti negli ultimi 7 giorni: 2.302 (esclusi test a lettura ottica).

Numero di guarigioni negli ultimi 7 giorni: 180

Vaccinazioni complessivamente effettuate: 87.264 prime dosi e 76.409 cicli completi.

La percentuale di persone che hanno ricevuto almeno una dose è complessivamente del 71,9%. Questa la percentuale per ogni fascia d’età:

over 80 - 92,5%;

da 70 a 79 anni - 89,4%;

da 60 a 69 anni - 84,7%;

da 50 a 59 anni – 74,9%;

da 40 a 49 anni - 66,5%;

da 30 a 39 anni - 59,6%;

da 20 a 29 anni - 58,2%

da 12 a 19 anni - 31,7%.

DATI AZIENDALI SULL'ANDAMENTO DEI CONTAGI

I guariti su tutto il territorio aziendale sono 76.721 (+647 rispetto a martedì 3 agosto).

Si è registrato un decesso di persona residente nel territorio aziendale: donna di 83 anni dell’ambito di Pisa. Nei precedenti 7 giorni si era registrato un altro decesso, nella zona Livornese.

Per quanto riguarda i ricoveri per “Covid-19”, negli ospedali dell’Azienda USL Toscana nord ovest sono in totale 54 (martedì 3 agosto erano 40) di cui 7 in terapia intensiva (martedì 3 agosto erano 6).

All’ospedale di Livorno 16 i ricoverati, di cui 1 in terapia intensiva.

All’ospedale di Lucca 25 ricoverati, di cui 3 in terapia intensiva.

All’ospedale Apuane 9 ricoverati, di cui 2 in terapia intensiva.

All’ospedale Versilia 1 ricoverato (nessuno in terapia intensiva Covid).

All’ospedale di Pontedera non ci sono ricoverati per Covid.

All’ospedale di Cecina 3 ricoverati di cui 1 in terapia intensiva.

Dal monitoraggio giornaliero, infine, su tutto il territorio dell’Azienda USL Toscana nord ovest, sono 6.019 (+191 rispetto a martedì 3 agosto) le persone in quarantena perché hanno avuto contatti con persone contagiate.

DATI AZIENDALI SULL'ANDAMENTO DELLE VACCINAZIONI

A ieri (9 agosto) le vaccinazioni effettuate erano 1.354.043, di cui 777.865 per prime dosi, tra ultraottantenni (94.912), altre fasce d’età (499.387), soggetti vulnerabili per patologia (75.889), operatori sanitari e sociosanitari (36.009), operatori scolastici (25.835), caregiver di soggetti vulnerabili (14.432) tutte le altre categorie come ospiti delle residenze sanitarie assistenziali, forze di polizia e vigili del fuoco etc (31.401).

Sono stati vaccinati 369.185 uomini e 408.680 donne.

Per quanto riguarda le fasce d’età la maggior parte dei vaccinati, a ieri (9 agosto), apparteneva alla fascia 50-59 con 135.831 vaccinati; quindi la fascia 60-69 con 135.070 vaccinati; subito dopo la fascia 70-79 con 125.755 vaccinati; segue la fascia di età 40-49 anni con 118.522 vaccinati; viene poi la fascia d’età 80-89 con 86.552; quindi la fascia 30-39 con 70.957; la fascia 20-29 con 61.328; la fascia 0-19 con 23.207 vaccinati; ultima la fascia oltre i 90 anni con 20.643;

E’ possibile seguire in tempo reale l’andamento della campagna di vaccinazione anti-Covid, avviata in Toscana il 27 dicembre scorso, grazie al portale web regionale https://vaccinazioni.sanita.toscana.it, on line dal 7 gennaio 2021.