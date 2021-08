Pontassieve, 'porta a porta' temporaneo nel Borgo

Vista la temporanea chiusura dell'ascensore di Piazza Boetani, l’Amministrazione Comunale organizza, in accordo con AER Spa, un servizio di raccolta rifiuti “porta a porta” dedicato agli utenti che utilizzavano l'ascensore per il conferimento dei rifiuti alla postazione di Via della Repubblica.

I cittadini di Via Ghiberti – residenti nell’area compresa tra il numero civico 100 (all’intersezione con vicolo della Fonte) e il numero civico 174 (Torre dell’Orologio) - possono fare richiesta per usufruire di questo servizio.

Le richieste, complete di dati anagrafici, di residenza e di recapito telefonico dell'utente TARI, dovranno essere comunicate via e-mail all’indirizzo controllo.ambientale@comune.pontassieve.fi.it oppure comunicate telefonicamente ai numeri 055/8360278 – 279

In base alle adesioni ricevute saranno poi comunicate le modalità di svolgimento del servizio e, agli interessati, verranno consegnati i materiali per la raccolta rifiuti.

Questo servizio è temporaneo e terminerà alla fine dei lavori all'ascensore. Questi si sono prolungati per la revisione straordinaria prevista al 30esimo anno di attività e che richiede un rinnovo completo dell'impianto, con installazione di nuove tecnologie e collaudo finale esterno.

Fonte: Ufficio Stampa