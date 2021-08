Sicurezza scuole livornesi: oltre un milione di euro per gli impianti antincendio

La Giunta Comunale di Livorno ha approvato questa mattina i progetti esecutivi per l’adeguamento degli impianti antincendio di due scuole cittadine: quello della scuola secondaria “Cesare Bartolena” per un totale di 118.000, e quello della primaria "Carlo Bini" per un totale di 93.000.

Sono i primi di una serie di progetti realizzati dagli uffici comunali per la messa in sicurezza degli edifici scolastici e l'adeguamento normativo che la Giunta é chiamata a deliberare.

Entro settembre si procederà alla consegna dei lavori.

Complessivamente si tratta di 9 interventi, in altrettante scuole cittadine per un importo complessivo di 1.300.000 euro, per i quali sono disponibili contributi pari a 895.000

La vice sindaca, l'assessora ai lavori pubblici e tutti gli uffici competenti si sono impegnati affinché questi interventi attesi da tanto tempo potessero concretizzarsi, nella convinzione che sia fondamentale investire cifre importanti del bilancio comunale sulla sicurezza delle scuole.

La prossima settimana saranno approvati i progetti sempre per l’adeguamento antincendio delle scuole di infanzia e primaria “Micheli” (importo 337.000 euro), “La Rosa-Cattaneo” (importo 145.000), scuola primaria di Villa Corridi” (importo 64.000), scuola primaria "Benedetto Brin" (importo di 118.000), scuola secondaria “Tesei” (importo 85.000), nido "Alveare" (importo di 165.000) e materna "Alveare" (importo di 175.000).

Fonte: Comune di Livorno - Ufficio stampa