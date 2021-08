Emma Villas Aubay Siena, Andrea Rossi: “Non vedo l’ora di iniziare"

Mancano quarantotto ore al raduno della Emma Villas Aubay Siena. La squadra inizierà lunedì la sua preparazione in vista dell’avvio del torneo di Serie A2 che è previsto per il 10 ottobre, quando i senesi affronteranno in casa Motta di Livenza.

“Provo sensazioni molto positive e ho voglia di conoscere questo gruppo – commenta Andrea Rossi, centrale della Emma Villas Aubay Siena. – Non vedo l’ora di iniziare. Credo che il prossimo campionato di Serie A2 sarà un torneo equilibrato, al momento è difficile dire quali potranno essere le squadre più forti. Mi attendo un torneo difficile. Noi dovremo essere bravi a costruire una nostra identità di squadra, in campo dovremo cercare di sbagliare poco e di concedere poco agli avversari. E dovremo iniziare bene la stagione, con l’intento di conquistare subito buoni risultati. Io ho sempre sentito parlare bene di Siena, di questa società, qui lavorano persone serie e competenti. Nei mesi estivi mi sono tenuto in allenamento, seguendo le schede che mi ha inviato Omar Pelillo con l’obiettivo di arrivare pronto al momento del raduno”.

“Finalmente iniziamo – aggiunge Riccardo Pinelli, palleggiatore della Emma Villas Aubay Siena. – Sono molto carico e curioso di iniziare questa nuova avventura. Conosco già quasi tutti i ragazzi che comporranno il roster, mi aspetto che ci si possa divertire nella prossima stagione. Dovremo lavorare sulla chimica di gruppo, dovremo essere combattivi e mai darci per vinti. Dovremo essere uniti e aggressivi. Ci sono molte società che hanno allestito buonissimi roster, penso a Bergamo, a Castellana Grotte, a Cuneo, a Lagonegro. Nel nostro roster abbiamo giocatori più esperti e navigati e altri più giovani vogliosi di mettersi in mostra”.

Fonte: Ufficio Stampa