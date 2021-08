Sindaca di Marciana Marina positiva al Covid: sta bene, ma sull'Isola "la situazione è difficile da gestire"

All'Isola d'Elba, la sindaca di Marciana Marina Gabriella Allori è risultata positiva al Covid. Il primo cittadino della località turistica era stata vaccinata con dose unica di J&J. È in corso il tracciamento che al momento non ha fatto risultare altre persone positive nella cerchia di parenti, amici e collaboratori della sindaca Allori che, dopo aver avuto sintomatologia lieve per circa un giorno, adesso sta bene. Il marito si trova in quarantena.

Come spiegato da Allori, il virus si è presentato con i sintomi classici dell'influenza scomparsi il giorno successivo, sottolineando di essere "una ferma sostenitrice della vaccinazione". Sempre mantenute le misure necessarie a ridurre eventuali contagi con i collaboratori del Comune, e finora "nessuno è risultato positivo". In tutto il comune di Marciana Marina ci sono otto persone positive al Covid, i primi del 2021 dagli ultimi che risalgono al dicembre 2020.

Ma nel boom del periodo turistico, con l'Isola frequentatissima dai visitatori, come spiega ancora la sindaca Allori la situazione è difficile. "Le regole ci sono ma c'è anche questa doppia logica dello stare attenti ma anche del permettere di lavorare. La vaccinazione ha dato a tutti una maggiore tranquillità - dice - e le persone hanno voglia di divertirsi". Ma non è il momento di abbassare la guardia, "dobbiamo stare attenti e tenere le mascherine dove non c'è distanziamento adeguato". Sono tanti come spiega infine Allori, i giovani accorsi a Marciana per trascorrere le vacanze e non avendo locali a disposizione "capita che te ne ritrovi 150 su una spiaggia. È una situazione difficile da gestire".