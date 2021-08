Cantiere Publiacqua in Piazza della Libertà, "atteso via libera dalla Soprintendenza"

In merito alle notizie di stampa uscite oggi sul cantiere della nuova Autostrada dell'Acqua, Publiacqua precisa di essere pronta da subito a riprendere e concludere l’intervento di posa della nuova condotta su Piazza della Libertà. Gli scavi sono già pronti e le tubazioni stoccate sul posto. Publiacqua aggiunge di essere in attesa che la Soprintendenza dia il via libera a questa ultima tranche di lavorazioni, una volta terminate le valutazioni e le verifiche sui ritrovamenti archeologici.

Terminato l’intervento di collegamento nei giorni tra il 9 e l’11 agosto, modificata la viabilità di Viale Lavagnini, riaperto al traffico Viale Matteotti il 14 agosto e concessi alcuni giorni di riposo agli operai, proprio in virtù della necessaria attesa del nulla osta da parte della Soprintendenza, Publiacqua è quindi pronta a lanciare lo sprint finale di questo grande intervento.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa