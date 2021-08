Contromano in monopattino, bucano il semaforo rosso e sfiorano incidente

A bordo di un monopattino, hanno preso una via contromano, sono passati col rosso e per poco non hanno urtato un autobus. Protagonisti due giovani oggi, mercoledì 18 agosto, a Firenze tra viale Fratelli Rosselli e l'incrocio con via della Scala.

Solo una manovra dell'autista del bus Ataf ha permesso di evitare il peggio: con una brusca frenata ha evitato l'impatto coi due passeggeri, che comunque hanno accusato un forte spavento.

Sul posto è subito intervenuta subito una volante della polizia che, dopo aver constato l'incolumità di tutti, ha proceduto a multare i due, studenti poco più che ventenni, per aver causato pericolo per la circolazione del traffico.