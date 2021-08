CBD: boom online, anche in Italia

Quando si tratta di nuovi modi di fare business la creatività umana raggiunge sempre delle vette mai esplorate prima d'ora. Soprattutto quando si tratta di esplorare un campo vastissimo quale quello dedicato al tempo libero!

Vi piacciono le serie televisive, gli anime, i film ed i documentari? Ecco dei servizi come Netflix oppure Amazon Prime! Preferite i videogiochi dell'ultimo momento per il computer e per tutti i tipi di console esistenti? Ecco dunque Steam e tutti gli altri portali simili. La lista è davvero lunga e completa tanto che, per scorrerla, ci vorrebbe più di qualche semplice minuto.

Ma in tutto ciò che cosa non può mai mancare davvero? Ma naturalmente le occasioni per il relax e per lo staccare del tutto la spina dal tran tran quotidiano e dagli innumerevoli impegni che ci “affliggono” ogni giorno. Magari anche di un piccolo rimedio per tutti quei fastidi che possono essere causati da uno stile di vita piuttosto frenetico.

Ed è proprio per venire incontro a questo tipo di evenienze che, soprattutto online, si è diffuso un business milionario quale quello dell'erba legale, o cannabis light che dir si voglia, anche in Italia. Si parla di un giro di affari da milioni e milioni all'anno che ha creato anche innumerevoli posti di lavoro.

Tra questi vanno contate le aziende, i rivenditori sul posto, i negozi specializzati, i coltivatori, gli addetti alla pubblicità e così via. Infatti, per garantire l'arrivo sugli scaffali di prodotti sicuri e certificati, occorre una produzione rigidamente controllata.

Ma che cosa rende la cannabis light così vincente e, soprattutto, legale? Ma naturalmente è il CBD ovvero il cannabidiolo! Un metabolita naturalmente presente all'interno la pianta stessa della cannabis che può presentarsi in svariate forme come, ad esempio, i semi per condire insalate e piatti vegetariani, gocce da mettere sotto la lingua, “ricariche” per le sigarette elettroniche ed anche numerose varietà di erba legale.

Ma non c'è da aver timore poiché, al contrario del THC, qui non ci sarà alcun effetto psicotropo e verranno, anzi, migliorati gli stati sia del fisico che della mente. Il tutto in totale sicurezza senza temere alcun effetto collaterale! Ovviamente, prima di cominciare ad assumere del CBD o della cannabis light, è sempre consigliabile parlarne con il proprio medico curante.

Sempre a proposito di medici, dovete sapere che il cannabidiolo ha degli effetti benefici per chi soffre di mal di testa, mal di stomaco, difficoltà a prendere sonno, inappetenza, pruriti causati dalla psoriasi e così via. Non va poi dimenticato che numerosi studi in corso evidenziano i suoi effetti benefici su altri disturbi più seri come dolori post operatori, morbo di Alzheimer oppure SLA.

