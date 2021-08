Calcio e solidarietà a Castiglion Fiorentino nel premio Fair Play Menarini

Sportivi e infermieri si sfidano in un match di calcio. Qualunque sarà la squadra a prevalere, la vera vincitrice sarà la solidarietà.

'Match for life' è l'iniziativa benefica che inaugurerà la tre giorni del 25mo Premio internazionale Fair Play Menarini: una partita di calcio di solidarietà che si terrà lunedì 30 agosto, alle 18.30, allo stadio Emanuele Faralli di Castiglion Fiorentino.

Nato da un'idea del sindaco del Comune di Castiglion Fiorentino, Mario Agnelli, con l’obiettivo di sostenere i progetti della Fondazione Fabrizio Meoni Onlus e rendere omaggio alla memoria del grande campione castiglionese e della figlia Chiara, prematuramente scomparsa, il match vedrà fronteggiarsi la Selezione Meoni, formata da sportivi e personaggi dello spettacolo, e la Nazionale italiana Infermieri, che 12 agosto ha affidato il ruolo di commissario tecnico a Sinisa Mihajlovic.

"Il Match for life interpreta nel migliore dei modi lo spirito di solidarietà per cui è nata questa partita - ha sottolineato il sindaco Agnelli presentando oggi l'iniziativa -. Un'occasione che sintetizza, e ricorda a tutti, la profonda umanità dimostrata dalla famiglia di Fabrizio Meoni, lo spirito di altruismo e coraggio rappresentato dalla Nazionale Italiana Infermieri, guidata da Sinisa Mihajlovic, e i valori del Premio Fair Play Menarini che non poteva aprire in modo migliore, a Castiglion Fiorentino, l'importante edizione del suo venticinquennale".

Il team della Selezione Meoni, oltre a Daniele Bennati - campione aretino del ciclismo che nel 2019 ha ricevuto il Premio Fair Play nella categoria 'Fair play modello di vita' - vanta tra le sue fila giocare anche Giovanni Galli, Juri Chechi, Paolo Bettini, Amedeo Carboni, Fabio Galante, Guido Carboni, Roberto Muzzi, Evaristo Beccalossi, Ringo Dj, Davide Moscardelli, , Francesco Colonnese, Stefano Butti, Marco Carrara, Andrea Mangoni, Horacio Erpen, Pino Pellicanò, Massimiliano Benassi, Marco Sansonetti, Alessandro Ballan, Filippo Pozzato, Michele Bartoli, Rinaldo Nocentini, Ivan Basso e Davide Cassani.

Fonte: Ufficio Stampa