Donna si infortuna all'Abetone, messa in salvo dai vigili del fuoco

I vigili del fuoco di S.Marcello Pistoiese sono intervenuti intorno alle ore 11.30 di questa mattina, per soccorrere una donna infortunatasi all'Abetone, lungo il sentiero che dal monte Gomito porta al lago Piatto. Il personale, in sinergia con quello del soccorso alpino della Guardia di Finanza, ha raggiunto la donna che, una volta immobilizzata nella barella, è stata portata via a piedi fino al luogo dov'era presente il personale sanitario del 118 che l'ha presa in carico per le cure del caso.