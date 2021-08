Incidente in A1, due feriti. Lunghe code in autostrada

Incidente stradale sull'A1. I vigili del fuoco del distaccamento di Figline stanno intervenendo in autostrada al km 316 direzione nord, tra Valdarno e Firenze sud. Una vettura è finita fuori strada e due occupanti sono stati estratti dell'abitacolo dal personale dei vigili del fuoco, per essere poi affidati ai sanitari del 118 per le cure dei caso. I due sono stati portati in ospedale.

Il traffico è rimasto momentaneamente interrotto. Si registrano lunghe code in direzione Bologna, con incolonnamenti fino a sei chilometri.