Power Gym, il fitness club a misura di cliente: "Non vendiamo abbonamenti ma soluzioni"

Luca Fagiolini, titolare Power Gym

Una palestra dove è tutto su misura del cliente, dall'allenamento alla nutrizione, perché "Non vendiamo abbonamenti, ma soluzioni ai disagi delle persone". È il motto della Power Gym, fitness club che trova casa dal 2012 a Castelfranco di Sotto.

Attorno a Luca Fagiolini, titolare qualificato in scienze motorie e nutrizione sportiva, lavora uno staff composto da 14 persone.

Il settore dall'inizio della pandemia, ha dovuto più volte fermarsi e in seguito adeguarsi alle misure di contenimento del Covid-19, come con accessi contingentati o su appuntamento. Nonostante i tanti cambiamenti e la crisi portata dal Coronavirus, Power Gym ha continuato a lavorare ma soprattutto ad allargarsi. Da una realtà locale del comprensorio del Cuoio, il titolare racconta che Power Gym sta crescendo sotto tutti i punti di vista, dallo staff alla clientela. Dalla palestra di Castelfranco, questo vuole essere un messaggio positivo: "Rispetto a tanti club d'Italia - dice Fagiolini - che nell'ultimo anno e mezzo non hanno fatto che lamentarsi, io ho fatto una scelta diversa, direzionando il mio impegno". Così, durante il periodo più duro, Power Gym ha pensato a come evolversi, "dovevo capire come far continuare a lavorare la mia azienda" prosegue Fagiolini. Una reazione ad un periodo che ha messo in ginocchio il settore, che ha visto il supporto della stessa clientela, fiduciosa verso il club che "mentre tante realtà si sono fermate, noi abbiamo continuato ad offrire il servizio nel rispetto delle norme governative". Nei sette mesi di chiusura dell'attività durante l'emergenza sanitaria, il lavoro coi clienti è proseguito esclusivamente in maniera individuale. Mentre verso i clienti che non hanno usufruito di questo servizio, Power Gym ha rimborsato l'intero periodo, senza legarlo ad un'altra offerta.

La fiducia degli iscritti, la crescita delle richieste e del lavoro ha portato a cinque nuove assunzioni per questa estate: sono infatti in arrivo tre nuovi personal trainer e due segretarie. Visti i tempi, l'aumento del personale si dimostra essere un altro elemento di contrasto alle conseguenze economiche della pandemia.

Secondo la filosofia del "non vendere abbonamenti, ma soluzioni in base ai disagi delle persone", alla Power Gym tutti lavorano seguendo la stessa mission: "Aiutare le persone a stare bene attraverso l'allenamento".

I servizi di Power Gym

Mettendo piede alla Power Gym, il primo passo sarà verso la segreteria per una prima accoglienza e registrazione. Nella fase iniziale lo staff dedicato capirà bene, attraverso il colloquio con il cliente, quali sono le necessità caso per caso. Nella sala attrezzi è presente tutti i giorni il tranier come prevede il servizio 'Base Power Gym', che mette sempre a disposizione del cliente tre figure professionali per la permanenza del club: segreteria, trainer e assistenza alla clientela.

Ancora più servizi si possono trovare con il pacchetto 'Premium Power Gym'. Questo servizio prevede screening di valutazioni muscolo scheletrico e nutrizionale e allenamento specifico con il personal trainer.

Il titolare Luca Fagiolini è inoltre fondatore del "Metodo perfetto fitness direzione benessere" comprensivo di cinque 'pilastri': Anamnesi, Mindset, Obiettivo reale, Progetto, Verifica. Un metodo dai "grandi risultati" come continua il titolare e fondatore, che si possono riscontrare anche sulle stesse pagine social del club (Qui la pagina facebook).

Nell'ultimo periodo è uscito anche il programma Ko-V: "Si basa sui soliti cinque pilastri del "Metodo perfetto" ma è più improntato sul miglioramento estetico in relazione all'estate". Ko-V è un programma nato durante la pandemia, volto a rafforzare le difese immunitarie. Nella stagione estiva punta anche all'estetica, ma nell'inverno migliora le difese di chi si allena.

A settembre uscirà un altro programma, riservato a pochi iscritti, dal nome Programma Gemma, "che mira a eliminare i disagi delle persone, alla base della nostra filosofia, con la quale arriviamo a centrare l'obiettivo dei i clienti" conclude Fagiolini. Si tratta di un programma estremamente personalizzato ed esclusivo, dove il lavoro sarà svolto esclusivamente con il dottor Fagiolini.



Power Gym SSD è a Castelfranco di Sotto, in provincia di Pisa.

Via Tancredi Banchini, 37 - Contattaci 0571 480802

https://www.powergymfitness.com/

powergym-castelfrancodisotto.it