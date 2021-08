Il Siena Calcio si presenta ai tifosi: grande festa mercoledì in piazza Tolomei

Mercoledì, alle ore 21 in piazza Tolomei, il Siena Calcio si presenta ai tifosi e alla città. Sarà l'occasione per applaudire la squadra che domenica prossima scenderà in campo per la prima di campionato in serie C, ma anche l'opportunità di conoscere da vicino i nuovi calciatori, a partire da bomber Alberto Paloschi, dall'eroe di Coppa Italia Ivan Lanni, dal muro di difesa Diego Conson fino ai fuoriclasse Varela, Caccavallo, Disanto e ai giovanissimi Giordano Conti e Alessio Amoruso.

All'evento saranno presenti i dirigenti bianconeri capitanati dal presidente Armen Gazaryan e tutti gli staff al completo, quello tecnico con mister Alberto Gilardino e quello sanitario con il dottor Andrea Causarano.

La Società invita tutti i sostenitori del Siena e tutta la città ad abbracciare la squadra e a far sentire l'amore ed il sostegno che la vecchia e cara Robur merita: “E' un momento importante per ognuno di noi – spiega il direttore sportivo Giorgio Perinetti – ed il calore dei nostri tifosi diventa davvero importante, ogni giorno di più. Ci attende una stagione di rilievo in un campionato difficile, ma finalmente tra i professionisti. Siamo una squadra giovane, nuova, seria con un allenatore determinato. Tutti ci stiamo mettendo in gioco e per questo chiedo ai tifosi e alla città di stringersi intorno a questo Siena già a partire dalla presentazione di mercoledì in Piazza Tolomei e poi domenica allo stadio sottoscrivendo l'abbonamento. Tutti uniti possiamo dare concretezza ad un grande sogno” conclude il direttore sportivo.

