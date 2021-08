Incidente da codice rosso questa mattina in via Cavasonno a Fucecchio, tra San Pierino e San Donato di San Miniato. Tra i feriti un 49enne. Non è nota ancora la dinamica. Sono stati allertati i vigili del fuoco di Empoli, un'ambulanza della Pubblica assistenza di Fucecchio, la polizia municipale dell'Unione dei Comuni. Il ferito è stato trasferito in ospedale 'San Giuseppe' a Empoli.