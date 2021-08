Siena Calcio, straordinaria risposta dei tifosi: già sottoscritti 803 abbonamenti

Obiettivo mille abbonamenti.

E' straordinaria la risposta dei tifosi bianconeri che in appena tre giorni dall'apertura della vendita libera delle tessere, hanno già risposto in modo eccezionale. Alle 11.30 di questa mattina, gli abbonamenti sottoscritti tra Tribuna coperta Nannini e Curva Guasparri sono stati 803 e la corsa per un posto in prima fila al “Franchi” prosegue.

C'è entusiasmo intorno alla squadra di mister Gilardino e al ritorno in serie C. Dopo la vittoria in Coppa Italia, domenica 29 agosto alle ore 20,30 è in programma l'esordio in campionato contro la Vis Pesaro e questa sera sarà possibile abbracciare ed applaudire tutti i nuovi bianconeri nella presentazione ufficiale che si terrà allo stadio “Artemio Franchi” (ore 21, ingresso per i tifosi dalla tribuna coperta).

Per l'occasione verrà comunicato il numero ufficiale degli abbonamenti venduti con la speranza di arrivare e, addirittura, superare quota 1.000. E, sorpresa nelle sorprese, conosceremo anche il nuovo giocatore top player della Robur.

Lo slogan della Campagna Abbonamenti del Siena è “Noi siamo tornati, torna anche te” e l'immagine che l'accompagna è d'impatto. Infatti, all'interno dello stadio, spiccano i 5 gladiatori della Robur:

l'allenatore Alberto Gilardino che ha sposato la causa della Robur; Paolo Negro, ex difensore del Siena in serie A e campione d'Italia; il direttore sportivo Giorgio Perinetti, alla sua terza esperienza nella città del Palio; Andrea Causarano che dopo aver guidato gli staff sanitari di Juventus e Roma è tornato a casa, nella Società che lo ha visto medico sociale per oltre venti anni; Sandro Bencardino, il preparatore atletico delle storiche promozioni dei bianconeri. Ognuno di loro interpreta una emozione, una sensibilità, una meta che sono lo stesso racconto di passioni, sentimenti ed obiettivi dei tifosi del Siena.

Un caleidoscopio di colori che abbracciano il glorioso passato e guardano al futuro in una promessa di lealtà, onore e fedeltà. Ora è il momento che questo affetto venga rinnovato e per questo il Siena aspetta i suoi tifosi allo stadio per una nuova dichiarazione di amore.

La vendita dei biglietti sarà gestita da Ciaotickets, questi i punti vendita a Siena:

Tabaccheria Narghilè, via Aretina 6 – 0577285307 – Tabaccheria Scacciapensieri, via Orlandi 65 – 0577334040 – Tabaccheria Cartoleria Carnasciali, via Duccio di Boninsegna 29 – 0577

42068

Tabaccheria Gerace Francesco, Piazza Giacomo Matteotti, 15 – 0577270918.

Tabaccheria Chiasso Largo, via Rinaldini 7 – 0577282162 – Mcm, Via Marzi 6 – 057745483

Tabaccheria Pietrini, via Porsenna 81, Chiusi – 0578-226266 – Siena Club Fedelissimi , via Mencattelli 11 0577236677­

Tabaccheria La Radica, via Simone Martini 24 – 0577286156

Fonte: Acn Siena - Ufficio Stampa